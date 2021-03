Biden nařídil hromadně očkovat od května. aby Američané mohli 4. července slavit Den nezávislosti na koronaviru

„Dnes večer oznamuji, že nařídím všem státům, kmenům a teritoriím, aby zařídily, že všichni dospělí od 18 let budou způsobilí připraveni k očkování ne později než 1. května.“ Dodal, že to neznamená, že by v květnu měl každý dospělý Američan vakcínu proti covidu-19 dostat, všichni už se ale budou moci ”postavit do fronty„ a státy je mohly brát jako kandidáty na očkování V této fázi je zatím jen Aljaška. „To je mnohem dříve než se čekalo,“ zdůraznil Biden.