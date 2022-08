Biden chystá další vojenskou pomoc pro Ukrajinu za 800 milionů dolarů

Joe Biden by tuto pomoc mohl schválit s využitím své prezidentské pravomoci, která šéfovi Bílého domu umožňuje povolit přesun přebytečných zbraní z amerických zásob. Reuters to uvedl s odvoláním na tři zdroje, které s ním hovořily pod podmínkou anonymity.

Oznámení o pomoci by se podle nich mohlo uskutečnit již v pátek, ale také by se mohlo posunout až na příští týden. Zdroje upozornily také na to, že se hodnota vojenské pomoci může před oznámením ještě změnit.