Bez černochů bychom žádnou ligu neměli. NFL zahájila letošní sezonu jejich hymnou

Lift Every Voice and Sing (Pozvedněme všechny hlasy a zpívejme) napsal v roce 1900 aktivista James Weldon Johnson jako báseň, kterou později zhudebnil jeho bratr.

Pro členy progresivní kultury se jedná o symboliku. Nezmění to ale život jediného černocha v zemi.

Šéf ligy Roger Goodell tak rozhodnutí soutěže zařadit Lift Every Voice and Sing jako hymnu před začátky utkání aktuální sezony brání. V NFL totiž více než v kterékoli jiné profesionální sportovní soutěži v USA hrají v drtivě většině černošští fotbalisté.

„Bez nich by žádná liga neexistovala. Celonárodní protesty jsou důsledkem staletého mlčení, nerovnosti a útlaků černošských hráčů, trenérů, fanoušků i zaměstnanců. My jim nasloucháme a spolupracujeme s těmi, kteří se nebáli zvýšit hlas, na tom, jak můžeme naši NFL učinit jednotnější,“ řekl Goodell.

Mluvčí ligy Brian McCarthy před zahájením letošního ročníku pro New York Times dodal, že hymna je příležitostí, jak zdůraznit, co považuje za důležité nejen NFL jako liga, ale také hráči, zaměstnanci a komunity.

