Barack Obama, 44. americký prezident

Po rozvodu v roce 1964 byla výchova malého Baracka svěřena výhradně Dunhamové, Obama starší se po dokončení studií vrátil do Keni a v tom samém roce se opět oženil. S mladým Barackem se setkal ještě v roce 1971 při své návštěvě Havaje, zahynul při autonehodě v roce 1982.

Obamova matka byla antropoložkou, vdala se za indonéského geologa a později se i se synem přestěhovala do Jakarty, Obama tam strávil 4 roky. I když byl jeho nevlastní otec muslim, chodil Obama do sekulární a katolické školy. Dnes mluví obstojně indonésky.

Barack Obama v 80. letech v New York City

Následně se vrátil na Havaj, kde bydlel u prarodičů z matčiny strany, Dunhamová se na Havaj později vrátila a studovala antropologii na tamní univerzitě. Antropologie ji po dokončení studií zavedla zpět do Indonésie, kde strávila většinu času až do své smrti v roce 1995.

Obama své dospívání v rodině americké střední třídy popsal v pamětech vydaných po matčině smrti. Nazval je Dreams from My Father (česky jako Cesta za sny mého otce).

V roce 1979 Obama nastoupil na soukromou Occidental College v Los Angeles jako držitel plného stipendia. O dva roky později se přesunul do New York City na Kolumbijskou univerzitu, kde vystudoval politologii.

Před zahájením studií práv na Harvardu pracoval tři roky v Chicagu na projektech pro rozvoj sociálně slabších komunit. Dějiny začal přepisovat už na Harvardu, kde se stal prvním prezidentem tmavé pleti žurnálu Harvard Law Review. Každé léto se pak vracel do Chicaga, kde jako stážista pracoval pro právnické firmy. Zde potkal o tři roky mladší právničku Michelle LaVaughn Robinsonovou, kterou si v roce 1992 vzal. Mají spolu dvě dcery – Maliu Ann narozenou v roce 1999 a o dva roky mladší Natashu (známou více jako Sashu).

V roce 1992 začal vyučovat ústavní právo na Illinoiské univerzitě, kde přednášel dalších 12 let.

Obama nejprve působil v Senátu státu Illionois. Poprvé byl do něj zvolen v roce 1996 a mandát obhájil v letech 1998 a 2002. V roce 2000 se poprvé pokusil získat křeslo na Kapitolu ve Washingtonu, D.C., když se účastnil demokratických primárek pro volby do Sněmovny reprezentantů za 1. distrikt v Illinois, ale neuspěl v nich.

Během působení ve státním senátu přispěl k omezení agresivních poskytovatelů hypoték a k reformě zákonů o zdravotnictví. Své funkce se vzdal v listopadu 2004 krátce po svém zvolení do Senátu USA za stát Illinois.

Obamova hvězda v Demokratické straně strmě stoupala, v červenci 2004 vystoupil jako hlavní řečník celonárodního sjezdu strany, i když v té době teprve probíhala jeho kampaň za zvolení do Senátu.

Obama oznámil svou kandidaturu do prezidentských voleb v únoru 2007, přibližně 21 měsíců před volbami. Propagoval především potřebu odchodu amerických vojsk z Iráku, větší energetické nezávislosti USA na cizích zdrojích a univerzální zdravotní péče pro všechny Američany.

Do funkce byl uveden jako 44. prezident USA 20. ledna 2009, nahradil George W . Bushe , který stál v čele země předchozích 8 let.

Když ale v říjnu 2009 obdržel Nobelovu cenu za mír, norská porota byla za toto rozhodnutí kritizována, a to i příznivci Obamy. Prezident podle nich zatím neměl žádné výsledky, a dokonce vedl válku.

V Iráku se stále bojovalo, byť se Američané podle dohody stáhli z měst, rovněž v Afghánistánu umírali civilisté a spojenci se tam opírali o zkorumpovanou vládu, Irán dál odmítal smírčí dialog, v Pákistánu sílili islámští radikálové, zatímco se zjistilo, že tamní vláda dosud využívala peníze na jiné účely než na boj proti nim. Izraelci s Palestinci měli ke kompromisu a míru pořád daleko, a to se schylovalo k bouřím v arabském světě, které vedly k pádu spřáteleného režimu Husního Mubaraka v Egyptě a občanské válce v Libyi, do níž se v roce 2001 připojilo NATO v čele s USA, Británií a Francií.

Navíc nebyl dodržen Obamou slibovaný termín uzavření věznice Guantánamo , kde Američané za tvrdých podmínek a bez obvinění drželi lidi podezřelé z terorismu. Prezidentova administrativa nebyla schopna Guantánamo uzavřít a vězně přemístit na americkou pevninu. Postupně ale některé zadržené předávala po dohodě do zemí původu zadrženého, anebo do dalších hostitelských států.

Americký prezident však v Praze hlavně předložil svou vizi světa bez jaderných zbraní. Za rok se k ní na stejném místě vrátil, a to při podpisu smlouvy START II, jíž se USA a Rusko zavázalo k redukci svých jaderných arzenálů. Podobné setkání jako to Obamy s ruským protějškem Dmitrijem Medvěděvem z 8. dubna 2010 Česko dosud nikdy nezažilo.

Obama se ucházel o znovuzvolení v roce 2012, do voleb opět zamířil s Joem Bidenem po boku. Své funkce obhájili vítězstvím 332:206 ve Sboru volitelů nad republikánskou dvojicí Mitt Romney–Paul Ryan. Demokraté rovněž získali v lidovém hlasování přibližně o 5 milionů hlasů více.

Ve stejném roce se jako první úřadující prezident vydal do Hirošimy, kde uctil památků obětí jaderného útoku Spojených států z roku 1945.

„Uvědomuji si, že během předvolebního boje jsou očekávání toho, co letos uděláme, nízká. Ale pane předsedo (míněn Paul Ryan, předseda Sněmovny reprezentantů), oceňuji konstruktivní přístup, s jakým jste i vy jiní přistoupili na konci minulého roku ke schvalování rozpočtu a snaze trvale snížit daně pro pracující rodiny,“ prohlásil Obama V lednu 2016 ve své Zprávě o stavu unie před společným zasedáním Kongresu.

Obamovi zůstali ve Washingtonu, D.C., jelikož zde jejich mladší dcera Sasha studovala na střední škole. Oba dva rovněž pracovali na svých memoárech. Kniha Michelle Obamové nazvaná Becoming (v českém jazyce s názvem Můj příběh) poprvé vyšla v roce 2018. Barack Obama svou knihu A Promised Land (Země zaslíbená) má vydat v roce 2020. Rekapituluje v ní osm let v čele Spojených států.

„Všechny naděje na úspěch záleží pouze na výsledku těchto voleb. Současná administrativa ukázala, že zboří naši demokracii, jen aby zvítězila. Musíme tedy pracovat a postavit ji tak, že vrhneme všechny naše síly do těchto 76 dnů (zbývajících do voleb) a budeme volit jako nikdy dřív pro Joea (Bidena) a Kamalu (Harrisovou, viceprezidentskou uchazečku) a kandidáty nahoře i dole na volebním lístku, takže nezbudou žádné pochyby o tom, co tato země, kterou milujeme, znamená dnes a po všechny dny, které přijdou,“ pronesl při sjezdu.