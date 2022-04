Americký Kapitol byl evakuován, mohla za to špatná komunikace s armádou

Incident svědčí o tom, že v komunikaci mezi armádou a policií na Kapitolu se stala obrovská chyba. Je o to více zarážející, že bezpečnost sídla amerického Kongresu se dostala do popředí po událostech z loňského 6. ledna. Dav stoupenců tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa vtrhnul do Kapitolu ve snaze zabránit tomu, aby během společné schůze Kongresu bylo potvrzeno volební vítězství Joea Bidena.