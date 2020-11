Americké volby: Podnik, ve kterém je roztočeno závratných 11 miliard dolarů

Právě vrcholící americké volby se zapíšou do historie jako ty vůbec nejdražší. Demokraté, republikáni a v menší míře i další partaje v kampani před prezidentskou a souběžně běžící kongresovou volbou dohromady utratili na 10,8 miliardy dolarů. To odpovídá asi 244 miliardám korun. Podle serveru Voice of America to vyplývá z odhadů neziskové organizace Center for Responsive Politics (CRP).