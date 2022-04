Američané se sankcemi proti Putinově milence cukli

Portál listu The Wall Street Journal (WSJ) napsal, že Rada národní bezpečnosti USA na poslední chvíli chystané restrikce odvolala. Američtí úředníci se údajně obávali dalšího vyhrocení vztahů s Ruskem. Opatření prý pozastavili i přesto, že Kabajevovou podezřívají z ukrývání Putinova majetku v zahraničí.

List citoval nejmenovaného úředníka z amerického ministerstva financí, který se měl na přípravě sankcí podílet, s tím, že vysocí představitelé USA usoudili, že by Putin mohl sankce proti gymnastce vnímat jako příliš osobní a že by to vedlo k další eskalaci napětí mezi Ruskem a USA.