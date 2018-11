Alex Švamberk, Novinky

Předem odevzdalo hlasy 36 milionů voličů, zatímco před čtyřmi lety to bylo jen 27,2 milionu. V Texasu, Nevadě a Arizoně dokonce předem odevzdalo své hlasy více lidí, než kolik jich hlasovalo před čtyřmi lety celkově.

„To nejsou normální volby,“ řekl serveru Politico profesor z floridské univerzity Michael McDonald. Co se týká účasti, „sledujeme něco, co vypadá jako kombinace kongresových a prezidentských voleb“. Tom Bonier z datové firmy TargetSmart spjaté s demokraty dodává: „Můžeme vidět dalších 60 milionů hlasujících.“

Edison Media Research předpokládá, že by hlasovat mohlo 105,5 milionu lidí, tedy 45 procent voličů.

Rekordní dary demokratům

Jednotliví přispěvatelé poslali demokratickým kandidátům k 2. listopadu 649 milionů dolarů, což je nejen rekordní částka v celé historii, ale taky dvakrát více než u republikánů, jimž přišlo na účet 312 milionů, což je méně než v letech 2014 i 2010. Samozřejmě to nejsou všechny peníze, které na volby šly, protože republikáni mají i vlastní zdroje, ale ukazuje to velikost podpory demokratů.

Dalším problémem republikánů je vysoký počet jejich kongresmanů, kteří oznámili, že nebudou křeslo obhajovat, ať už kvůli snaze získat jinou funkci, nebo kvůli odchodu do důchodu. Je jich celkem 37, zatímco u demokratů jen 17. Jsou mezi nimi i známá jména včetně republikánů kritických k Trumpovi, což může do budoucna prezidentovi pomoci, ale v tuto chvíli jde o udržení majority v Kongresu.

Obliba Trumpa je navíc malá, podle Gallupova ústavu jen 40 procent, a odvrací se od něj mnohé ženy. Podstatnější však je, že republikáni mají podporu jen 40 procent a demokraté 49 procent, podle pondělního průzkumu SSRS je poměr dokonce 42 ku 55.

Těžká váha Trump

Kombinace výše zmíněných faktorů obvykle vedla ke ztrátě většiny ve sněmovně. Ani menší vybrané prostředky nemusejí avizovat prorážku republikánů, Trump při prezidentských volbách ukázal, že lze uspět i s menšími prostředky, protože dokázal mobilizovat lidi na mítincích a na sociálních sítích. Trump je těžká váha. Jen na Twitteru jej sleduje 55 milionů lidí. A osobně se angažoval v kampani za republikánské kandidáty.

Trump také vytáhl do boje silné trumfy a sází na odpor proti ekonomickým migrantům. Kvůli několika tisícům migrantů ze Střední Ameriky, kteří jsou u hlavního města Mexika, povolal k ochraně hranice tisíce vojáků. Opět také zvedl otázku ochrany nezletilých migrantů v programu DACA, který jim zajišťuje, že tito tzv. snílci mohou zůstat v USA. [celá zpráva]

Ohlásil také, že chce zrušit 14 dodatek americké ústavy, který garantuje lidem narozeným na území Spojených států, že dostanou automaticky americké občanství. [celá zpráva]

Pro Trumpa také hovoří rostoucí ekonomika. V druhém kvartálu rostlo HDP o 4,2 procenta a nezaměstnanost v září činila 3,7 procenta, což je nejlepší výsledek od roku 1966. Platy meziročně v srpnu vzrostly o 2,9 procenta, ovšem inflace činila 2,7 procenta, takže v peněženkách to zaměstnanci neviděli.

Hra čísel

Ke kontrole 435členné Sněmovny reprezentantů je potřeba 218 křesel. Nyní jich mají republikáni 240, ovšem s jistotou obhájí jen 140 a s velkou pravděpodobností dalších 55. U 45 není jasné, kdo je získá. To pozice demokratů je pevnější, s jistotou obhájí 180 křesel a s velkou pravděpodobností dalších deset. V ohrožení mají jen tři. Předpokládá se, že demokraté získají 226 křesel a republikáni jen 209.

Složitější je situace v Senátu, republikáni mají většinu 51 ku 49 hlasů. V rámci řádných voleb se bude volit 33 senátorů a zároveň v doplňovacích volbách se rozhoduje o dalších dvou. Republikáni mají šanci posílit, obhajují devět křesel, zatímco demokraté 26. Republikáni mají celkem jistých pět křesel a demokraté 20. Čeká se, že republikáni posílí a budou mít většinu 52 křesel.

Pokud si republikáni udrží obě komory, bude to vítězství Trumpa, ukáže se jako obratný politik, který umí nejen aktivizovat masy, ale zvládá i obratné kličky. To mu dá možnost neomezeněji vládnout. Klidně bude moci zrušit vyšetřování ruského vlivu do amerických voleb, zostřit obchodní války a jednat s NATO jako s přívěskem nebo nastolit tvrdou politiku proti Mexiku, uvedl americký redaktor BBC Jon Sopel.

Ovládnutí Kongresu demokraty by jim dalo možnost zahájit vůči prezidentově administrativě vyšetřování. To by mohlo vést až k impeachmentu, upozornila ČTK. Po volbách se také očekává, že výsledek své práce předloží zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který rozplétá kauzu ruského vlivu na prezidentské volby a který se zaměřil na Trumpův štáb. Trump spolupráci s Rusy důrazně popírá.