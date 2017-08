Trump se na tiskové konferenci ve své newyorské rezidenci Trump Tower vrátil k událostem ve Virginii a odmítl dát vinu jen bílým rasistům a neonacistům, i když odsoudil zabití demonstrantky z tábora odpůrců Heather Heyerové. [celá zpráva]

S napětím ve tváři a občas se skloněnou hlavou prezidentovo zaujaté vystoupení sledoval za modrým závěsem u řečnického pultu nový šéf jeho kanceláře, generál John Kelly. „To byl celý on (Trump). To nebyl náš plán,“ prozradil jeho pocity zdroj z Bílého domu, podle něhož měl prezident mluvit o infrastrukturních projektech.

Prezident Donald Trump během úterní tiskové konference v Trump Tower

FOTO: ČTK/AP

Většinu amerických médií Trump svým vystoupením konsternoval. Komentáře hovoří o tom, že Trumpova obhajoba ultrapravice, kterou ocenil i šéf Ku-klux-klanu David Duke, je ostudná a Trump ukázal svoji pravou tvář.

Deník New York Times k tomu poznamenal, že se Trump projevuje stále stejně problematicky, jeho základním nastavením je odveta, a cítí-li se ohrožen, uchyluje se k okázalosti.

Bělošští radikálové v Charlottesvillu

FOTO: Joshua Roberts, Reuters

Bývalý generál námořnictva Kelly má jakožto personální šéf do Trumpova úřadu vnést řád, a ačkoliv se zdá, že to má v Bílém domě nahnuté kdysi prominentní Trumpův poradce Stephen Bannon, tak jádrem problému nejsou spolupracovníci, nýbrž samotný prezident, napsal newyorský list.

Násilí v Charlottesville odsoudili i politici, přičemž obzvláště rezonoval tweet bývalého prezidenta Baracka Obamy, který na sociální síti zveřejnil svoji dřívější fotografii s malými dětmi různé pleti a k ní připsal citát z knihy Nelsona Mandely: „Nikdo se nenarodil s nenávistí vůči jiné osobě kvůli barvě pleti, původu nebo náboženství“.

Vzkaz označilo jako 'líbí se mi' přes 3,2 miliónu lidí. Dosud nejoblíbenějším tweetem byl vzkaz zpěvačky Ariany Grandeové po teroristickém útoku v anglickém Manchesteru.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm