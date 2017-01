Podle Reuters a listů The New York Times a The Washington Post se v nejbližších dnech chystá Trump podepsat exekutivní příkaz, který by anuloval dekrety prezidenta Baracka Obamy, jimiž zrušil věznice CIA v zahraničí a zakázal používání sporných výslechových technik. Exekutivní příkaz podle Reuters umožní také další fungování námořní základny Guantánamo na Kubě, kde USA drží podezřelé z terorismu. Podpis příkazu by sám o sobě program CIA neobnovil, otevřel by k tomu ale právní cestu, poznamenala agentura AFP.

„Když střílejí, když uřezávají hlavy našim i jiným lidem, když na Blízkém východě uřezávají hlavy lidem, protože jsou to křesťané, když IS dělá věci, o nichž nikdo neslyšel od středověku, proč bych měl silně vnímat waterboarding?“ řekl Trump k námitkám proti použití výslechové techniky, kdy se člověk podrobuje simulovanému topení. „S ohněm musíme bojovat ohněm,“ dodal.

„Mluvil jsem s lidmi na nejvyšších místech v našich tajných službách a ptal jsem se jich – funguje to? Funguje mučení? Jejich odpověď byla rozhodně ano,“ řekl Trump, který o uplatnění waterboardingu mluvil opakovaně už v předvolební kampani. [celá zpráva] Jeho použití hájil po atentátech v Bruselu a na istanbulském letišti. [celá zpráva]

Bývalý ředitel CIA je proti



BBC ale bývalý ředitel CIA Leon Panetta řekl, že by bylo vážnou chybou vrátit se zpátky k mučení: „Skutečnost je taková, že nepotřebujeme používat rozšířené výslechové metody, abychom dostali informace, které potřebujeme. Je o tom přesvědčen (nový ministr obrany) generál James Mattis, jsou o tom přesvědčeni ve zpravodajských službách, myslí si to FBI, takže si myslím, že by bylo chybou se k tomu vrátit. Myslím si, že by to poškodilo náš obraz ve světě.”

Donald Trump v budově ministerstva pro vnitřní bezpečnost

Trump se poradí



Trump zdůraznil, že rozhodnutí nenechá jen na sobě. „Bude záviset na názoru (nového ředitele CIA Mika) Pompea a Mattise a lidí kolem mne. Když to nebudou chtít, tak je to v pořádku. Jestliže to chtějí, tak budu pracovat tímto směrem až do konce.”

„Chci dělat všechno legálně v mezích toho, co je povolené, ale cítím, že to funguje,“ dodal prezident Trump

Sporný Bushův program mučení a tajných věznic



Tajné věznice zřídila v cizině CIA za vlády prezidenta George W. Bushe po útocích z 11. září 2001. Umožnil v nich používat i rozšířené výslechové techniky, de facto mučení. Jeho nástupce Barack Obama je po svém nástupu do funkce v roce 2009 zakázal, celý nákladný program zrušil a nechal prošetřit.

CIA se hájila, že takto získala důležité informace, ale v roce 2014 senátní výbor pro kontrolu zpravodajských služeb dospěl k závěru, že technika není účinná při získávání informací a CIA mohla potřebné údaje získat i jinou cestou. [celá zpráva]

George Bush ml.

Nebyly získány informace, které by přispěly k záchraně lidských životů, a CIA takto získané informace nadhodnocovala, aby obhájila program. [celá zpráva]

Informace o použití waterboardingu a tajných věznic, kam byli zavlečeni podezřelí z terorismu, silně poškodily obraz USA jako demokratické a právní země. Podkopaly i důvěru spojenců, přes které přelétávaly tajné lety CIA s podezřelými na palubě. Neoznačená letadla používaná CIA létala i přes Prahu. [celá zpráva]

Tajné věznice byly v Thajsku Pákistánu, Afghánistánu, Egyptě či Jordánsku a dalších třetích zemích. Ale fungovaly i v Rumunsku, Litvě a Polsku. [celá zpráva],