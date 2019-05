ivi, Právo

Trump přiletí do Evropy na přelomu srpna a září. „Přiletí na summit států skupiny G7, který ve Francii skončí 27. srpna. Pak by měl 31. srpna přiletět do Varšavy, kde si má 1. září připomenout tragický začátek druhé světové války nacistickým napadením Polska,“ napsal list.

„Časovou mezeru mezi těmito cestami by prezident USA mohl využít tak, že se 29. srpna objeví na oslavách SNP,“ dodává Pravda.

Před pátečním setkáním Trump-Pellegrini vydal Bílý dům tiskovou zprávu, v níž se poukazuje na to, že setkání se uskuteční v roce, na který připadá 75. výročí SNP a 30. výročí sametové revoluce.

Pellegrini v Bílém domě odevzdá Trumpovi baseballovou pálku. První Trumpův baseballový trenér měl totiž slovenský původ. Melanie Trumpová dostane ručně vyšívaný slovenský lidový kroj ušitý na míru.