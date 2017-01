„Nemohl bych mu dát lepší známku než 3 ,“ zhodnotil v této souvislosti prezidenta Tom Kellerman, člen jeho poradní komise pro kyberbezpečnost. „Jsou horší věci? Ano. Dokáže vláda zastavit to, co se děje, tak, aby se to v budoucnu neopakovalo? Nedokáže,“ konstatoval.

Odveta prezidenta Obamy vůči Moskvě za údajnou manipulaci míněním amerických voličů v neprospěch Clintonové spustila sérii otázek. Předběžná zpráva o ruské hackerské stopě obsahuje jen základní technická data, není zatím průkazná, upozornil Rob Lee z bezpečnostní elektronické společnosti Dragos.

Podle bývalého činitele NSA Williama Binneyho vše svědčí o tom, že v případě e-mailů šéfa volebního štábu Clintonové šlo o únik zevnitř, nikoli o vpád hackerů. „V takovém případě by totiž o tom NSA věděla a znala by odesílatele i příjemce,“ řekl.

Do počítačů volebního štábu Hillary Clintonové pronikli hackeři.

FOTO: Carlos Barria, Reuters

A pokud skutečně mají služby USA přímý důkaz o ruském plánu narušit volby v Trumpův prospěch, pak vypovězení desítek ruských diplomatů po prohraných volbách vypadá jako slabá a špatně načasovaná odpověď, zaznívá v obou politických stranách, shrnul časopis The Rolling Stone.

Problém kolem hackerských vpádů je ovšem širší tematicky i geograficky. Neutěšený stav ilustroval předloňské opakované hackerské vniknutí do dvou systémů vládního personálního úřadu přisuzované Číně. Zloději se zmocnili osobních údajů 21,5 miliónu bývalých i nynějších vládních pracovníků včetně dotazníků jejich bezpečnostních prověrek.

Další Snowden v NSA?

Média to označují za největší případ svého druhu v dějinách USA, jenž může být zlatým dolem zahraniční špionáže. Podle inspekce to umožnily nedostatky v zajištění a nepořádek ve vládní agentuře. Náprava byla vždy o krok později za hackery.

Právě za Obamy země zažila největší úniky vládních dat, což postihlo i supertajnou NSA. Tři roky poté, co z ní technik Edward Snowden vynesl médiím dokumenty o metodách a rozsahu elektronické špionáže a sledování, z ní unikaly další informace.

Edward Snowden na videu z Moskvy, kde žije.

FOTO: Andrew Kelly, Reuters

Na webu se loni v srpnu ocitly supertajné hackerské nástroje NSA umožňující pronikat do systémů jiných vlád. Kvůli tomu byl zatčen technik Harold Martin, který si prý od konce 90. let v klidu nosil domů počítače a disky plné tajných informací včetně zmíněných kódů.

Vyšetřovatelé ale dosud nenašli důkaz, že by Martin byl víc než zapálený a nedbalý počítačový expert a že by dokumenty někomu posílal. Zbývají tak dvě možnosti: buď se na něj kdosi „napíchl“, nebo – což by pro službu bylo horší – v ní funguje druhý Snowden, jenž vynáší cíleně.

Ještě neutichl skandál kolem lehkomyslnosti exministryně zahraničí Hillary Clintonové (2009–13), která ke služební komunikaci používala soukromý server. Podle zdrojů FBI do něj mělo proniknout nejméně pět zahraničních rozvědek.

Archivní snímek Chelsea Manningové

FOTO: Reuters

Práci si domů nosil v laptopu i Obamův ministr obrany Ashton Carter a exšéf CIA David Petraeus nechal své životopiskyni a milence nahlédnout do složek s tajnými údaji.

Nyní již legendární je případ frustrovaného vojína Bradleyho Manninga (nyní Chelsea Manningové). V roce 2010 stáhl na základně v Iráku z vládní webové sítě statisíce diplomatických a vojenských depeší a poskytl je portálu WikiLeaks, čímž se postaral o napínavé čtení pro vlády na všech kontinentech.

Terčem Bílý dům i federální berňák

Celostátní vládní systém kybernetické ochrany Einstein se ukázal jako málo účinný. Stál 4,5 miliardy dolarů (116,7 mld. Kč). „Kavalerie nepřijíždí,“ řekl obrazně k zaostávání vlády na konferenci v Las Vegas exšéf tajných služeb NSA a CIA Michael Hyden. Podle něj lze zaplnění bezpečnostních mezer očekávat spíš od soukromého sektoru.

Amerika je tak v situaci, kdy sice má „nejlepší kybernetický arzenál na světě s maximální schopností skrytě zasahovat do sítí protivníka“, napsal časopis U. S. News, ale její vlastní štít je děravý.

Obamův ministr obrany Ashton Carter si nosil služební laptop domů.

FOTO: Yuriko K Nakao, Reuters

Hackeři dokázali v roce 2014 například proniknout i do složek Bílého domu a získat Obamův denní program. Jeden se dostal do e-mailového účtu ředitele CIA Johna Brenana, kde měl uložený dotazník své bezpečnostní prověrky.

Ušetřeny nezůstaly ani databáze federálního berňáku, ministerstva zahraničí a dalších vládních úřadů, jakož i velkých soukromých firem včetně 80 miliónů

klientů zdravotní pojišťovny Anthem. A také – 37 miliónů uživatelů webové seznamky pro ženaté a vdané.