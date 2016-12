Sami jsou centristy jako Hillary Clintonová, ale uznali, že její volební heslo „Společně jsme silnější” bylo prostě vágní.

„Proč se od nás odvrátili pracující lidé, kteří byli vždy naší základnou?“ vznesl otázku účastník schůzky senátor Joe Manchin ze Západní Virginie. Konzervativní venkov v jeho státě, ale i v Nebrasce, Indianě, Montaně, Missouri a jinde se nedočkal od Clintonové žádné vize. A tak zatímco pracovní místa dál mizí v zahraničí, oslovily lidi lákavé sliby Donalda Trumpa tak, že to až zarazí.

Nová řešení se starými tvářemi



Podle publicisty Beyana Deana Wrighta demokraté prohráli, protože příliš věřili modelu z demografických, ekonomických a politických dat, jenž jim předvídal neodvratnou převahu. Pro skupiny voličů vypracovali i řešení – jenomže zapomněli, že tyto skupiny nejsou homogenní.

Přesto, že Clintonová vyhrála početně v lidovém hlasování o více než 2,8 miliónu hlasů, je její celková porážka vnímána jako soumrak éry centristů, kteří si říkají „noví demokraté“ a kteří vstoupili na scénu výrazně v osobě Billa Clintona.

Noví demokraté razí „třetí cestu“ – řešení, jež má v jedné koalici smířit bohaté dárce z Wall Streetu, Hollywoodu a Silicon Valley s menšinami, s imigranty, liberálními ženami a mladými voliči, tedy vesměs s nižšími příjmovými skupinami. Výsledkem je podle politologa Mika Konczala dočasné spojenectví „přesýpacích hodin“, respektive liberalismus „charity z lítosti“, spíš než solidarity většinové střední třídy jako dřív.

K novým demokratům se v roce 2009 hlásil i prezident Barack Obama.

Demokratičtí lídři v Kongresu už teď ale mluví o korekci, i když se tak paradoxně děje ústy starých známých politiků. Sněmovní frakci povede opět Nancy Pelosiová (76) a vůdcem v Senátu bude Charles Schumer (66), veterán známý úzkými vazbami na finanční kruhy.

Inspirace senátora Sanderse se vrací



Nicméně nyní se Schumer hlásí k inspiraci kolegy „socialisty“ Bernieho Sanderse, jenž získal v primárkách pro své reformy neočekávaně velkou podporu a jehož vliv po pádu Clintonové roste. Jeho krevní skupinou je senátorka Elizabeth Warnerová, ostrá kritička Trumpa.

Říkají – a na tom se proudy ve straně asi shodnou – že demokraté se zotaví ve volbách (do Kongresu) 2018 a sesadí Trumpa, jen pokud učiní „téma peněženky“ středem pozornosti. Schumer podle listu The New York Times témata už i formuloval: finanční dostupnost vysokých škol, vládní výdaje na novou infrastrukturu a vyšší zdanění majetných.