Přijme výsledek listopadových voleb? Trump mlží

„Musím to vidět. Podívejte se, musím to vidět. Ne, nebudu prostě říkat ano. Nebudu říkat ne,“ odpověděl na stanici Fox News na dotaz, zda uzná výsledek prezidentských voleb. Svého demokratického vyzyvatele, bývalého viceprezidenta Joea Bidena, v rozhovoru označil za nezpůsobilého pro prezidentský úřad s tím, že „nedokáže dát dohromady ani dvě věty“.

Do prezidentských voleb by ráda promluvila i rapová superstar Kanye West. Ani po jeho oficiálním oznámení kandidatury ale není jasné, zda to celé myslí vážně. Během mítinku se mimo jiné vymezil proti potratům a řekl, že každá matka by měla dostat milion dolarů. Následně se rozbrečel, když přiznal, že si původně narození své dcery nepřál. Minimálně ve státě Oklahoma už je West každopádně zapsán mezi oficiálními kandidáty. V případě těsného souboje mezi Trumpem a Bidenem tak může sehrát roli i jeho kandidatura.