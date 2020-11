Joe Biden bude prezidentem USA

Do Bílého domu usedne na příští čtyři roky demokratický kandidát Joe Biden. Definitivně to stvrdilo jeho vítězství v Pensylvánii, které ohlásila agentura AP i vícero amerických televizních stanic. S 20 voliteli z Pensylvánie přesáhl hranici 270, kterou člověk potřebuje pro to, aby se stal prezidentem.