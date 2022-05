Středula vezme voliče Babišovi, soudí politologové

Středula bude mít oproti Babišovi výhodu, že jej podporuje stávající hlava státu Miloš Zeman. Babiš se však může opřít o široký voličský elektorát hnutí ANO.

„Středula má politický talent, má za sebou dráhu předsedy ČMKOS. Rostou ceny, zhoršuje se ekonomická situace, to mu dává šanci veřejnost oslovit. Má potenciál. Ale samozřejmě bude záležet, jak konkrétně kampaň pojme,“ míní politolog Josef Mlejnek z Katedry politologie Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity.

Miloš Zeman vystupuje se Středulou na sjezdu ČMKOS Foto: ČTK

„Středula je nebezpečím pro Andreje Babiše, budou mít podobný elektorát. I Babiš kritizuje současnou vládu, že nedělá dostatečně mnoho pro zlepšení ekonomické situace občanů. Takže asi budou mít podobnou rétoriku a podobná témata. Pokud bude i Babiš kandidovat na prezidenta, tak si budou se Středulou přímo konkurovat,“ dodal Mlejnek.

Miloš Zeman si svého nástupce už podle politologa vybral, a to právě Středulu. Ke kandidatuře jej vyzval na konci dubna na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů.

Následně Středulu podpořil překvapivě i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Dlouho to přitom vypadalo, že Zeman by si přál na Hradě Babiše. „Myslím, že Zeman mu nemůže odpustit, že na podzim Babiš nechtěl přijmout pověření k sestavení vlády,“ soudí Mlejnek.

Babiš Zemana nepodržel, když ležel v nemocnici

Politolog Petr Sokol z Cevro Institutu si zase myslí, že Zeman Babišovi vyčítá, že ho nepodržel na podzim v době, kdy hlava státu ležela s vážnými zdravotními problémy v nemocnici a senátoři zatím zvažovali, že by ji zbavili prezidentských pravomocí.

„Babiš v té době do médií hovořil o tom, kdo by mohl být hradním kancléřem, až tam Miloš Zeman nebude. Mám pocit, že proto Zeman přestal podporovat Andreje Babiše. Jediné, co si umím představit, je, že by Babiše Zeman podpořil ve druhém kole prezidentské volby proti pravicovému kandidátovi,“ řekl Novinkám Sokol.

Miloš Zeman a Andrej Babiš při schůzce v nemocnici Foto: Twitter/Jiří Ovčáček

Další neznámou je, jakým prezidentem by Středula byl. Mlejnek předpokládá, že pokud by se odborový šéf stal prezidentem, bude chtít do politiky vládě hovořit.

„Svými sliby vyvolá očekávání, že do politické situace vstoupí a bude aktivně napomáhat ke zlepšení sociální situace. Asi by byl nucen zasahovat do konkrétní politiky, nebyl by jen reprezentativním prezidentem, ale i prezidentem, který se snaží aktivně prosadit věci, které jsou v agendě vlády,“ dodal Mlejnek.

Sokol předpovídá, že by byl Středula spíš kladečem věnců a úředním prezidentem. „Ke stylu Miloše Zemana má daleko,“ poznamenal.

Středula zastupuje proud ČSSD

Středula chce svou kandidaturu na Hrad opřít o podporu veřejnosti, začne proto sbírat 50 tisíc podpisů, které jsou ze zákona potřeba. Shánět podpisy 20 poslanců či 10 senátorů podle politologů nebude.

Mlejnek si myslí, že by mu pomoc jakékoliv strany v očích voličů uškodila, Sokol zase míní, že by se mohl dočkat podpory ČSSD. Ta však již nemá zastoupení ve Sněmovně a v Senátu má jen jednoho senátora.

„Středula se bude snažit reprezentovat proud, který u nás zastupovala sociální demokracie. Bude to soupeř Andreje Babiše, pokud bude kandidovat. V souboji o levicového voliče však bude proti Babišovi Středula slabší kandidát. Moc velkou šanci na druhé kolo nemá. Esem Středuly je, že jej podporuje Zeman. Uvidíme boj o levici,“ myslí si Sokol.

„Bude kandidátem ČSSD. Ať již otevřeně, nebo neformálně. ČSSD jej v minulosti ke kandidatuře vyzvala. Že je teď strana mimo Sněmovnu, je také jedna ze Středulových slabin,“ dodal politolog.

Zleva Bohuslav Sobotka, Radek Špicar, Josef Středula a Jiří Havlíček na debatě ČSSD. Foto: Pavel Karban, Právo

Středulovi podle Sokola pomůže, že je odborovým šéfem. Pro veřejnost však tak známá osobnost není.

„Není to tak, že by byl pro levicové voliče pokládán za ,tátu pracujících´, jako se říkalo předchůdci Richardu Falbrovi. V tom má pan Středula ještě co dohánět. Musí předvést skvělý výkon v kampani, jinak tu ztrátu nedožene,“ dodal Sokol.

Do klání o příští hlavu státu se přihlásila už celá řada známých i méně známých osobností.

Průzkumy veřejného mínění zatím favorizují Babiše, který se rozhodne o kandidatuře v září, a bývalého předsedu vojenského výboru NATO Petra Pavla.