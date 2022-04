Josef Skála, kandidát KSČM do prezidentských voleb 2023

„Pokud hlasování dopadne v můj prospěch, tak to nebude sektářský projekt. Chci se hodně rozkročit. Opřít se o spoustu lidí z osvícené intelektuální sféry, levicová hnutí. Bude to široký vlastenecký projekt,“ nastínil Skála svou vizi ještě před rozhodnutím strany.

Komunisté na podzim 2021 neprošli do Sněmovny, Skála se tak patrně nebude moci spoléhat na nominaci poslanců či senátorů a bude muset sesbírat 50 000 podpisů od občanů.

Do tehdejší KSČ vstoupil ve svých 18 letech v roce 1970. V 80. letech byl čtyři roky předsedou Mezinárodního svazu studenstva, působil také v předsednictvu mezinárodní Světové rady míru. V ÚV KSČ odpovídal za prezentaci ČSSR v zahraničí.

Po revoluci začal Skála podnikat, v roce 1990 vstoupil do KSČM. O post předsedy i místopředsedy usiloval několikrát, soupeřil především s Vojtěchem Filipem.

Ve funkci místopředsedy KSČM působil dvakrát, nejprve od října 2009 do června 2010, podruhé v letech 2016 až 2018. Neúspěšně kandidoval ve volbách do Sněmovny v letech 2006 a 2010, neuspěl ani ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014.