Babišovi fanoušci už sbírají podpisy pro boj o Hrad

„Pan Babiš by byl skvělý prezident, a proto jsem se rozhodl iniciovat petici, protože si myslím, že když ho podpoří občané, tak to bude krásnější, než kdyby dostal nominaci od poslanců ANO,“ řekl Právu Miloslav Ondra, který za peticí stojí. Označuje se za filantropa a bezpečnostního analytika. Podle veřejných zdrojů podniká i v úklidových službách.

Babiš Právu řekl, že o petici ví, ale neznamená to, že bude kandidovat. „V této chvíli vám na to neodpovím, protože to není na stole. Nejdříve musíme předat vládu. Pak budou Vánoce… A kandidátů na prezidenta je víc a víc, takže bude velký výběr,“ poznamenal Babiš. Před 14 dny ale odpověděl jedné fanynce na sociální síti takto: „Všichni se na to ptají, tak mě napadlo, že kdyby lidé začali sbírat petiční archy a bylo dost podpisů… Ale nechci předjímat, uvidíme. Teď to není téma.“