To spiknutí nenávisti je neuvěřitelné, okomentoval Babiš volby

„Je to skvělý úspěch, nečekal jsem to. Nestačím se ale divit, jak všichni mluví o tom, jak porazit Babiše. To spiknutí nenávisti je neuvěřitelné. O tom budou i příští volby za rok. A o to cennější je to, že jsme dostali téměř 600 tisíc hlasů, z čehož mám velkou radost,” okomentoval výsledky voleb Babiš v průhonické Sokolovně.