Jednání o koalici v Karlovarském kraji odblokováno, rýsuje se dohoda

Haláková dále potvrdila, že by jejich koalice měla zájem o gesce dopravy, životního prostředí a kultury a památkovou péči. Pokud jednání skončí dohodou, měl by podle ní mít dopravu na starosti Jan Bureš (ODS), který má nyní jako krajský radní v gesci zdravotnictví. Životní prostředí by měl na starosti jako dosud Karel Jakobec, který kandidátku koalice vedl jako lídr. Kulturu a památkovou péči by měla mít na starosti Haláková.