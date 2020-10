Bartoš: Se STAN bychom chtěli být vyzyvateli ANO

I kompetence našich resortních týmů, jak celorepublikových, tak i krajských, jsou vysoké a dokazujeme to v návrzích zákonů i v exekutivě. Být nováčkem může být v našem případě i výhodou, když se podívám na politické matadory a jejich historické kauzy.

Stanovili jsme si jasný cíl mít 100 zastupitelů. Zvoleno bylo 99 pirátských plus další zastupitelé ze STAN v Olomouci .

Rýsuje se dvojblok do Sněmovny proti Babišovi Volby

Když k tomu přičtu pražské zastupitele, tak máme 112 zastupitelů. Cíle jsme dosáhli. Volby potvrdily, že to nejsou plané sny nebo fantazie. Doufám, že se nám podaří vyjednat i řízení krajů, kde to bude možné.

Ano, rýsuje se to. Vzhledem k volebnímu výsledku a tomu, že jsme tam druhá nejsilnější strana a nejsilnější z opozičních stran, tak tam je ta šance veliká.

Jednání tam probíhají. Skutečně jsme uspěli v koalici, která už měla základ v komunální politice v Olomouci. Myslím, že vedle programu si lidé sednou i osobnostně. Věřím, že i tam se vyvrbí účast této silné koalice a půjdeme do vedení kraje.

Důležitá je totiž programová shoda, budoucnost takového projektu, jak by jednal o vládě, jak by fungovaly procesy ve Sněmovně. Analýzu předložíme 15. října a Piráti po projednání budou rozhodovat, jestli půjdou do velkých voleb samostatně, nebo s hnutím STAN.