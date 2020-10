Vystrčil nejspíš zůstane předsedou Senátu díky Tchaj-wanu

Není to jen zbožné přání ODS, ale je reálné, že Vystrčil zůstane předsedou

ČSSD neobhájila ani jedno z deseti křesel a v Senátu jí zůstali jen tři zástupci, kteří nemohou dát dohromady klub, ke kterému je potřeba pět členů. Neuspěl ani bývalý předseda Senátu Milan Štěch , který byl v horní komoře od jejího vzniku 24 let.

ANO obhajovalo dva mandáty, uspělo jen v jednom a v Senátu má šest lidí. Komunisté, kteří vládu tolerují, v horní komoře už nemají ani jednoho zástupce. ODS, jejíž klub posílil z 19 na 21 senátorů, chce usilovat o to, aby Vystrčil zůstal předsedou.

„Pan Vystrčil je vynikajícím reprezentantem nejen Senátu, ale i ČR. Vidí to spousta lidí i mimo ODS. Není to tedy jen naše zbožné přání, ale je to reálné,“ řekl v sobotu po sečtení hlasů šéf ODS Petr Fiala na tiskové konferenci, na které vystoupil s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a se šéfem lidovců Marianem Jurečkou.