Piráti vyslali levicového aktivistu Tožičku do senátních voleb, teď o něm hlasují

Poté, co řadový člen strany Petr Vileta předložil návrh na zrušení Tožičkovy nominace, bude o něm rozhodovat celorepublikové fórum, do něhož se mohou zapojit všichni členové.

Nicméně Ferjenčík předpokládá, že pokud se referendum postaví proti Tožičkovi, jeho kandidatura tím skončí. „V tom případě ji samozřejmě stáhneme. Předpokládám, že zmocněnec, který ho tam přihlásil, by respektoval rozhodnutí celostátního fóra Pirátů. A předpokládám, že ani pan Tožička by netrval na kandidatuře v případě, že by ho tam nominující strana nechtěla,“ uvedl.