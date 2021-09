Vondráček nevyloučil povolební spolupráci s SPD

„Ve chvíli, kdy pan Vondráček připouští, že hnutí ANO je schopné nějakým způsobem odůvodnit, ohladit a jít do koalice s SPD, tak pro mě je to dvojnásobný důvod se takové spolupráci vyhnout,” uvedl Farský.

Podle aktuálního předvolebního průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News by říjnové volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo přesvědčivě vládní hnutí ANO s 32,4 procenta hlasů.

ČSSD, která v současnosti s ANO tvoří menšinový kabinet, hrozí, že skončí pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do dolní komory. ANO by tedy muselo hledat nového partnera pro sestavení vlády.

Pokud by volby dopadly podle aktuálního průzkumu, mělo by ANO s SPD 104 mandátů.

„Třeba u KSČM je ten problém, ačkoliv v současné době je to konzervativní levicová strana, tak pořád mezi nimi najdete kované stalinisty a pořád z mého ohledu žijí nějakým způsobem z toho sentimentu a k minulosti se ještě nepostavili tak, jak bych si to já představoval. To je hendikep a vyloučilo to tu koalici v minulém volebním období,” řekl Vondráček.