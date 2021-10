Vojtěch po volbách na ministerstvu skončí. Míří do Finska, řekl Babiš

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) skončí ve funkci po volbách do Sněmovny, které jsou na programu v pátek a sobotu. Rádiu Impuls to v rozhovoru řekl premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Vojtěch by se měl 1. listopadu stát schváleným velvyslancem Finska.