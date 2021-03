Trikolóra, Svobodní a Soukromníci budou kandidovat společně

Trikolóru založil Klaus mladší poté, co byl v roce 2019 vyloučen z ODS, za kterou byl zvolen do Sněmovny. Důvodem vyloučení bylo, že na plénu Sněmovny přirovnal schvalování zákonů kvůli předpisům EU k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Do Trikolóry přešly následně ještě poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková z ODS a Tereza Hyťhová z SPD.