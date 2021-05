Zeman se k rozpuštění Sněmovny nevyjádřil jasně, řekl Bartoš

„Prezident se nevyjádřil (k rozpuštění Sněmovny) úplně jasně, ale v Ústavě není možnost dvojího výkladu. Jsem tak přesvědčen, že prezident konat musí,“ sdělil po jednání s prezidentem Bartoš.

Podle Ústavy prezident rozpustí Sněmovnu, pokud mu to sama Sněmovna navrhne usnesením, říká Ústava.

Zeman ovšem o víkendu uvedl, že poté, co poslanci odhlasují rozpuštění Sněmovny, může, ale také nemusí ji rozpustit. To odmítli ale ústavní právníci. Podle nich má prezident povinnost tak učinit, a to bez zbytečného odkladu.

Co říká Ústava Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců.

Piráti chtějí Sněmovnu rozpustit mimo jiné proto, že kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) ztratil před několika týdny toleranci KSČM.

Rozpuštění dolní komory je pak podle Bartoše lepší řešení než vyslovit vládě nedůvěru. Právě to chce ve Sněmovně prosadit druhá opoziční koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Ve Sněmovně již shání podpisy pro svolání mimořádné schůze.

Piráti a STAN s tímto krokem nesouhlasí, podle nich by pak byl na tahu prezident Miloš Zeman. Vyslalo by to také negativní signály spojencům v době, kdy se zhoršují Česko-ruské vztahy.