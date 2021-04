Poslanci schválili změny volebního zákona, čekají je sociální předlohy

Koalice stran a hnutí se tak do dolní komory dostanou snáze než v minulosti. Vyplývá to z úprav, které navrhl jako kompromisní předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), a jejichž schválení doporučil i ústavně-právní výbor.

Výbor naopak již dříve odmítl návrh jeho předsedy Marka Bendy (ODS), podle něhož by o obsazení části poslaneckých křesel rozhodovali po volbách předsedové stran. Piráti to označili za protiústavní s tím, že by se jednalo o „návrh do devadesátých let“. To však Benda odmítl.