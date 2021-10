Piráti se na fóru dohadují o vstupu do vlády. Sebevražda, nepotřebují nás, zaznívá

„Všichni mají mandátů jak máku, jen my máme úplné hovno. Za téhle situace, se čtyřmi poslanci, jejichž hlasy ve Sněmovně vlastně nikdo nepotřebuje, by byla účast ve vládě sebevraždou,“ rozjel diskuzi na pirátském fóru zastupitel na Praze 9 Petr Daubner.

Dosluhující poslanci, které Novinky oslovily, jsou od počátku zdrženlivější. Za rozhodující označují podmínky, za nichž by Piráti do vlády vstupovali. „Záleží na síle a počtu resortů,“ uvedl Ondřej Profant.

Dosavadní místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal navíc připomněl, že pokud by Piráti do vlády nevstoupili, porušili by předvolební slib. „Dali jsme koaličním voličům závazek, že půjdeme společně do vlády, anebo společně do opozice. Máme nějaký program, který chceme prosazovat,“ řekl Novinkám.