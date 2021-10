Filip: O vstupu do vlády budeme jednat, jen pokud se umožní referendum o EU a NATO

Věříte tomu, že se KSČM letos dostane do Sněmovny?

Samozřejmě.

Co vám dává tu jistotu?

Jsem o tom přesvědčen právě kvůli tomu, kolik lidí potkávám na předvolebních akcích, jaké dopisy dostávám, a to jakým způsobem se na nás lidé obracejí jako na komunistickou stranu.

Nicméně ty poslední průzkumy hovoří trošku o něčem jiném. Stále bilancujete na pětiprocentní hranici volitelnosti. Upřímně nemáte ani trochu obavy?

Nemám.

Z průzkumů vyplývá dále, že se o stejné voliče přetahujete s ČSSD, která se v průzkumech rovněž pohybuje na hranici volitelnosti. Jestli to možná vnímáte i tak, že to budete letos buď my nebo oni?

Tímhle způsobem neuvažuji. Dělíme se o voliče ještě s dalšími politickými stranami. Část voličů nám odlákalo hnutí ANO. Na druhou stranu ti, kteří ho v roce 2017 volili se k nám mohou zase vrátit, protože nezvládlo například zařazení zákoníku práce (novela o uzákonění pětitýdenní dovolené – pozn.red.) tak, abychom ho projednali.

V dubnu jste vypověděli toleranci vládě, když přestaly být plněny vaše požadavky. Cítíte, že jste byli využiti, když bylo potřeba?

Samozřejmě i tak to můžeme vykládat. Na druhou stranu, dokud jsme neměli důvod pro zrušení dohody o toleranci, dále jsme usilovali o splnění těch sedmi základních bodů, které jsme na ty tři a půl roku naplánovali.

Myslíte, že jste na toleranci nakonec doplatili vzhledem k preferencím?

Ano. Je to tak, ale to se tak ve společnosti děje, a ne každý krok je ostatními uznán za správný.

V případě, že byste se dostali do Sněmovny, podpořili byste jednobarevnou vládu, která by se opírala vedle vašich hlasů i o hlasy SPD?

To se mě ptáte na něco, co může, ale nemusí nastat. Na takové otázky odpovídám zásadně až po volbách.

Není ale transparentní říct voličům, jak budete postupovat, aby věděli, co mají čekat?

Myslím, že transparentně jsme se k voličům zachovali vždycky.

Voliči nechtějí vědět, co od vás mají čekat po volbách – koho byste případně podpořili, a koho ne?

Obecně je Komunistická strana Čech a Moravy připravena nést jakoukoliv odpovědnost. Klidně bude jednat o podpoře jednobarevné vlády, pokud bude ten program alespoň zčásti shodný s programem KSČM.

Vstupovat do vlády bychom pravděpodobně mohli jenom v případě, že by vláda odsouhlasila obecné referendum o vystoupení z EU a z NATO. A to je podle mého soudu při těch programech politických stran nereálné.

V případě, že byste přistoupili k toleranci vládě, neobával byste se toho, že se bude opakovat stejný scénář a přestanou být v jednu chvíli plněny vaše požadavky?

V každém případě bychom si v dohodě udělali kromě kontrolních mechanismů, které jsme tam měli, i takové, které by umožňovaly reagovat rychleji na to neplnění jednotlivých bodů.

O jaké mechanismy by konkrétně mělo jít?

Nejen dohadovací řízení, ale i například dohodu o tom, že bude mít jako KSČM právo vyvolat hlasování o nedůvěře. To jsme v dohodě o toleranci neměli.

Nakonec vyvolali hlasování jiné strany a vy jste ho (v červnu) nepodpořili.

Protože jsme nechtěli, aby se vlády ujala pravice v čele s Petrem Fialou a Miroslavem Kalouskem.

Kalousek již v červnu ve Sněmovně nebyl. Složil mandát v lednu.

Přesto je dál poradcem TOP 09 a ovlivňuje politiku TOP 09. Myslíte si, že když někdo není poslancem, že přestane ovlivňovat politiku?

Co si myslím já, není pro téma relevantní.

Neříkám, co si myslíte vy. Říkám, že mně připadá od českých médií, ať jde o televize, rádia, nebo internetové servery, když se na jednotlivá vyjádření aktivních politiků přidávají komentáře těch bývalých, jako umělé vytváření názorů u lidí.

Ještě k důvěře hnutí ANO. Dá se podle vás premiérovi Andreji Babišovi věřit?

Myslím, že minimální důvěra tam musí být, abychom vůbec něco takového uzavřeli. Ale samozřejmě zkušenosti ukazují, že jednotlivé kroky je potřeba kontrolovat.

Kde čerpáte tu víru, že mu můžete věřit?

Nevěřím, ověřuji si. A ověřil jsem si, že potřebuji další mechanismy k tomu, abych mohl něco takového příště uzavřít.

Minimálně jednou už vás určitým způsobem zradil.

Myslím, že zradu jsme si vypořádali, když bylo hlasování o současně platném státním rozpočtu ČR. Není tam 85 miliard korun pro armádu, ale jenom 80, čili ten návrat deseti miliard se nikdy neuskutečnil.

To je tedy pro vás dostatečná satisfakce, že byly přesunuty peníze pro armádu?

Ano.

V září jste spolupracovníkům potvrdil, že na mimořádném sjezdu strany, který se bude konat tedy po několika odkladech kvůli pandemii už teď v říjnu, nebudete na funkci kandidovat. Proč?

Už s tím nesouhlasí rodina.

Není tajemstvím, že termín dva týdny po volbách prosadili vaši kritici uvnitř strany. Jestli to i nemůže působit tak, že jste necítil možná dostatečnou podporu a obával jste se především toho nezvolení?

Ale já jsem už v roce 2018 řekl na sjezdu, že po evropských volbách 2019 nebudu pokračovat, a že budu končit na sjezdu, a také na sjezdu skončím. Své slovo neberu zpět. Že ho někdo překroutí? Na to jsem zvyklý.

Myslíte, že byste byl ještě zvolen, kdybyste kandidoval?

Nevím, neuvažoval jsem o tom.

Neuvažoval. Tak kdybychom nad tím teď uvažovali. Myslíte, že kritické křídlo uvnitř strany převažuje?

Když to beru podle těch mítinků, které jsem navštívil, převažují ti, kteří chtějí, abych pokračoval.

Neobklopujete se především svými příznivci?

Myslíte si, že když přijde 500 lidí na mítink ve Svojšicích, že jsou tam jenom moji přátelé?

Ptám se. Cítíte uvnitř strany dostatečnou podporu?

Ano, cítím.

I na to, abyste byl možná i znovu zvolen?

Ale já všem říkám, že nechci být znovu zvolen, protože s tím rodina nesouhlasí.

V kampani jste zvolili slogan „Šance na nový začátek“. Není to tak, že vás volí naopak ti, kteří se obrací k návratu do minulosti? Co je ta šance?

Máme program socialismu pro 21. století. Nikam se nevracíme. Chceme nové postupy a nezlobte se na mě, já už jsem několikrát říkal, že výhodou dialektického historického materialismu je, že jsme schopni říct: „Tohle se nepovedlo. To už nikdy dělat nebudeme.“ Zkrátka jsme poučili a děláme nové věci.

Co je to, co nikdy dělat nebudete?

Určitě nebudeme znovu dávat do Ústavy vedoucí úlohu strany, protože se to ukázalo jako velmi škodlivé. Lidé, kteří do strany vstupovali po roce 1960, přestali rychle politicky pracovat a schovávali se za to, že ta strana má vedoucí úlohu zakotvenou v Ústavě. A to je to nejhorší, co se může stát, že začne působit jako státostrana.

V tom tedy vidíte ten největší problém?

Například. Je tam samozřejmě i více problémů, protože se dělaly chyby.

A kdybyste měl vyzdvihnout něco, co by se podle vás nemělo z té doby opakovat?

Určitě bychom nechtěli opakovat zestátnění všeho, protože chyba, která tady byla v prvním pokusu o socialismus, bylo, že jsme společenské vlastnictví zaměňovali za státní. Stejnou roli musí mít vlastnictví i krajů, obcí i společenských organizací a samozřejmě fyzických a právnických osob.

Na druhou stranu jste na zahájení kampaně prohlásil, že se nestydíte za minulost, která byla před rokem 1989, pokud byla tedy ve prospěch občanů. Za tím si stojíte?

Ano.

Kdo ale posuzuje to, jestli to bylo ve prospěch občanů, nebo ne?

Zase jenom občané.

Takže například fungování státní bezpečnosti a nucené udávání lidí bylo to ve prospěch?

To určitě ne. Ale proč bychom měli něco takového opakovat?

Takže to je například to, za co se mohou komunisté podle vás stydět?

Ale pokud se bývalá Komunistická strana Československá (KSČ) omluvila na mimořádném sjezdu v roce 1989 občanům, tak Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), která nic takového nespáchala za svých 31 let existence tu omluvu převzala do svého základního politického materiálu. Nechceme opakovat chyby minulosti. Nejsme hlupáci. Nepovažuje nás za lidi, kteří neumí odmítnout to, co bylo v minulosti špatné.

Kdo je tedy podle vás současná KSČM? Jaká je?

Komunistická strana Čech a Moravy je moderní radikální levicovou stranou a součást mezinárodní porady komunistických a dělnických stran a pozorovatel strany Evropské levice.

Klíčovým tématem je opravdu pracovat ve prospěch většiny, která potřebuje mít klidný život a právo na rozvoj.

Jste přesvědčen, že víte, co je ve prospěch většiny?

Ano.

Co vám dává tu jistotu, že občané nechtějí něco jiného?

V každém případě to, že jsme zůstali trvalou součástí české politické scény a nevytratily jako jiné politické strany, které se různě přejmenovaly a hledaly jiné recepty. Také hledáme recept na socialismus 21. století.

Ale postupně podporu ztrácíte.

To tak bývá, že máte větší a menší podporu. To je normální. Podívejte se, jakou malou podporu měla například naše partnerská strana v Norsku, a teď vyjednává o vládě.

Myslíte, že budete rovněž vyjednávat o další vládě?

Pokud volby dobře dopadnou, tak i to je možné.

A co pro vás budou klíčové priority?

V každém případě totální prioritou je zajištění dostupného bydlení. Dále zvyšování minimální mzdy, abychom vytvořili tlak na zvyšování mezd v ČR, protože politika nízkých mezd, která má zvýhodnit české podniky, je politikou nesmyslnou, která ponižuje české občany. Máme evropské ceny a zde máme poloviční platy.

Nemůže se to naopak otočit proti občanům, že firmy budou propouštět a občané nebudou mít už vlastně žádnou jistotu?

Opravdu myslíte, že naši lidé dělají hůř než v Německu nebo v Rakousku?

To nikdo neříká.

Položila jste mi otázku, která mě opravdu uráží, protože já znám lidi, kteří pracují v těch podnicích. To jsou velmi kvalifikovaní lidé.

Nebudou firmy propouštět?

Samozřejmě, že mohou propouštět, když uděláme nějakou fatální chybu, která by znamenala, že znovu ztratíme trhy a ty trhy obsadí někdo jiný.

Ctíte úlohu kapitalismu ve společnosti?

Ne, ctím úlohu občana ve společnosti. Prospěch občana. Nemluvím o kapitalismu jako ekonomické kategorii, ale neoliberalismu, který se přežil.

Co získala KSČM za toleranci vlády ANO i ČSSD? Proč můžou podle něj další členové EU následovat Velkou Británii? Co vyčítá Andreji Babišovi?

Poslechněte si celý rozhovor v úvodním audiu nebo si ho pusťte ve své oblíbené podcastové aplikaci.