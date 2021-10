Co dělají lídři stran těsně před volbami? Čekají je hlavně debaty

Ačkoli chtěly špičky stran trávit poslední chvíle mezi voliči, zkraje pracovního týdne však musely ještě do Sněmovny, kde se konala poslední mimořádná schůze před volbami. Kromě toho je ve středu večer čeká velká televizní debata v České televizi a ve čtvrtek na Nově.

„V plánu mám ještě několik výjezdů. Například do Ústeckého a Středočeského kraje,“ řekl v úterý lídr koalice Spolu Petr Fiala Novinkám.

V kontaktní kampani pokračuje i její pražská lídryně a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a také předseda lidovců Marian Jurečka, který usiluje o vítězství v Olomouckém kraji. „Spustili jsme kampaň 72 hodin pro změnu a já věřím, že k ní o víkendu dospějeme. Makáme do roztrhaní těla,“ parafrázoval Fiala předvolební heslo ANO.

A večery stráví Fiala podobně jako další kandidáti na premiéra v diskusích, a to ve čtvrtek na TV Nova a o den dříve v České televizi.

Premiér to komentoval tím, že má podle něj Bartoš z jejich společného střetu v debatě strach. „Takže bojíte. Jo, to jsem si myslel,“ napsal na Twitter, kde reagoval na Bartošův vzkaz, aby si do debaty vzal složku na něj, i Rakušana.