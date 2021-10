Bartoš: Babišovi věřit nejde. Co říká o jednání se Zemanem, neberu vážně

„To, co se děje ve fázi komunikace s Hradem u pana premiéra, který prohrál volby, bych nebral za bernou minci. Věřit Babišovi, co říká veřejně, nelze,“ řekl novinářům po jednání koaliční rady o povolebním postupu Bartoš.

„Prezident řekl, že Babiše pověří sestavením vlády už před tři čtvrtě rokem. Není to žádná novinka,“ doplnil.

Ani šéf hnutí STAN Vít Rakušan si z Babišových slov nedělá těžkou hlavu. V úterý to okomentoval tak, že informace o pověření jsou rozporuplné. Ještě dopoledne totiž Jaroslav Faltýnek (ANO) uvedl, že ANO skončí v opozici. Končící šéfka státní kasy dokonce řekla, že by nová vláda mohla být do Vánoc.