Volby zdrtily ČSSD a KSČM i finančně

Za hlasy letos dostane nejvíc peněz koalice Spolu, a to 150 milionů korun

Na státní příspěvek tentokrát dosáhne osm formací, které získaly alespoň 1,5 procenta hlasů. Jako úhradu volebních nákladů dostanou stokorunu za každý hlas. Na to nedosáhl Volný blok (1,33 procenta) ani třeba zelení (0,99 procenta).

Za hlasy letos dostane nejvíc peněz vítězná koalice Spolu, a to 150 milionů. Před čtyřmi lety dostaly strany sdružené nyní do této koalice dohromady 114 milionů. ANO vyinkasuje 146 milionů, minule to bylo přes 150 milionů.