Volby 2020: Jak se dostat do volební komise a jaká je odměna?

Letošních voleb do Senátu a krajských zastupitelstev se můžete účastnit nejen jako voliči. Zasednout můžete také do volební komise, která má na starosti průběh voleb a zejména klíčové sčítání hlasů po nich. Přinášíme shrnutí, jaké náležitosti musíte splňovat, jak se do komise přihlásit, i kolik za to nakonec dostanete.