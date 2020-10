Tlak na odstoupení Filipa roste. Nechce se mu

Dodal, že opuštění postů v krajích staví KSČM do nelehké role, kdy místo reálného ovlivnění politiky bude strana jen pozorovatelem a glosátorem. Podle něho by měl Filip jasně říci již teď, zda chce ve funkci pokračovat a nenechávat to až na sjezd.

Do předsednického křesla by rád usedl i Josef Skála , který patří ke konzervativnímu křídlu. Podle něho většinu levicových témat komunisté vydali konkurenci. „Podpořit vznik dnešní vlády bylo samozřejmě potřeba. Ne ale za cenu rezignace na opoziční tlak zleva. Jedině tam nám vrátí důvěru statisíců lidí, o něž jsme přišli,” dodal.

„V úterý navrhnu kolegiu strany, ve kterém jsou všichni volení funkcionáři, abychom se shodli, kdo se jak na co cítí, že dáme k dispozici své funkce a předložíme to v pátek výkonnému výboru strany. Máme kolektivní orgány a o novém vedení se rozhodne na sjezdu,” řekl v pondělí Právu Filip.

„Netrvám na setrvávání ve funkci. Nehodlám ani podlehnout sebemrskačství, které by mohlo vytvořit klima, že by stranu dostalo do situace, ze které by neměla úniku,“ prohlásil Grospič s tím, že tento tlak cítí hlavně z médií.