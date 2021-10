Kvůli volbám šly opravy v obcích poničených tornádem stranou

„Jurečka na to měl čas, ale snad nikdo nečeká, že premiér nechá všeho a bude tu jezdit traktorem? Za mě, vláda se snažila pomoci, výhrady k nim nemám,“ míní zase Marián Husovský z Hrušek. „Máme spoustu práce na domech. Chybí řemeslníci, materiál, ceny letí nahoru. Zimu máme na krku, není nám zrovna do zpěvu. Ale volby jsou jediná příležitost, kdy můžu něco ovlivnit. Proto volím, práce chvíli počká,“ řekl další z místních, když před volební místností sedal do otlučeného auta.