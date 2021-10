Jak strany hodlají pomoci rodičům na pracovním trhu? Moc ne, vyplývá z volebních programů

Naprostá většina stran kromě toho navrhuje dále zvyšovat daňové úlevy pro rodiny, na kterých už teď systém do značné míry stojí. „Návrhy stran na zvýšení daňových slev až na výjimky cílí na prvního vydělávajícího v rodině, tedy dominantně na muže. Jsou to totiž převážně ženy, které zůstávají na rodičovské a muž má hlavní zdanitelný příjem rodiny, z kterého si daňové slevy uplatňuje,“ zopakovali autoři hlavní problém aktuálního systému.

„Přesto lze zaznamenat jistý posun oproti programům pro volby v roce 2017. V současných programech většiny stran najdeme daňovou podporu částečných a flexibilních úvazků, což má potenciál zlepšení pozice druhého vydělávajícího na trhu práce. Vyzdvihnout lze nápad Spolu daňově zvýhodnit matky při návratu do práce. Bohužel však není jasné, jak by měl být tento nápad legislativně realizován,“ dodali Pertold a Ostrý k tomuto tématu.

Jedním ze zásadních témat zejména pro mladé rodiny je zhoršující se dostupnost bydlení „Problém dostupnosti bydlení pro rodiny s dětmi v programech nahrazuje podpora půjček. Půjčky však nepředstavují podporu pro chudší rodiny, ještě více by zvýšily poptávku po bydlení, ale dostupnost bydlení by nevyřešily,“ všímají si autoři.

Autory také zaujal návrh ČSSD na zvýšení porodného. To by podle jejich odhadu zvýšilo výdaje státního rozpočtu o 1,5 miliardy korun ročně. „ČSSD také navrhuje sloučení dávek rodičovské a mateřské s tím, že by se nová dávka více podobala současné peněžité pomoci v mateřství. Tento nový režim by ovšem byl pravděpodobně mnohem nákladnější,“ dodali.