Internet je naše moře. Jak Piráti plují českou politikou

Podnětem k založení politické strany se stal švédský proces se skupinou stojící za internetovým serverem The Pirate Bay. V dubnu 2009 byli její členové odsouzeni k pokutě a ročnímu vězení za porušování autorských práv. Podle rozhodnutí soudu se dopustili nelegálního šíření hudby, filmů a počítačových her.

Po vzoru švédské strany Piratpartiet, která ve stejném roce pronikla do Evropského parlamentu, začal vznikat program strany. Kadeřávek během pouhých dvou dnů shromáždil potřebných tisíc podpisů pro její registraci.

Nejvyšším orgánem strany je celostátní fórum. K jeho pravomocem patří mj. volba předsednictva strany, to se skládá z předsedy a čtyř místopředsedů.

Své hlavní vize strana zformovala do tzv. Pirátského dvanáctera . V něm rezonují myšlenky práva na šíření informací, postupů proti monopolům farmaceutických společností na výzkum léčiv a plnou transparentnost, protože „lidé mají právo rozhodovat se na základě informací“. V bodu 6 se píše, že internet je moře Pirátů, proto chtějí bránit jeho svobodu.

V roce 2010 se poprvé Piráti zapojili do voleb. Jejich kandidátku do Poslanecké sněmovny podpořilo 0,8 % voličů (cca 42 tisíc), pětiprocentní hranici se tak ani nepříbližili. Své kandidáty nicméně vyslala strana i do senátních a komunálních voleb.