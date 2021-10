Analýza: Babiš téměř neoslabil, ale svou chamtivostí se připravil o spojence

V roce 2013, kdy kandidovalo poprvé, získalo 18,6 procenta voličů. Tehdy vstoupilo do vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) a získalo pro Babiše klíčový post ministra financí.

Sám premiér pak sesbíral velký počet preferenčních hlasů, a to 38 277. Znamená to, že 28,5 procenta všech voličů ANO v Ústeckém kraji mu udělilo kroužek. Dohromady bylo v kraji odevzdáno 377 126 hlasů. Babiš tak získal kroužek asi od každého desátého voliče kraje.

Marketingový specialista Jakub Horák soudí, že Babišovi pomohlo, že se jeho vlády významně nedotkla žádná korupční aféra toho typu, že by některý z ministrů „okrádal stát“.

„Oni to nevnímají tak, že přepsat firmu na rodinu, aby dosáhla na dotaci 50 milionů korun, je adekvátní prohřešek, jako když si někdo ze státního rozpočtu přihraje 100 milionů korun. Evropské dotace voliči Andreje Babiše tak nevnímají,“ soudí marketér.

Politolog Zdeněk Zbořil soudí, že Babišovi k upevnění voličského jádra pomáhá, že je terčem všech ostatních politických stran, a to nejen pravice a Pirátů. „Vymezovala se proti němu i ČSSD, která s ním seděla ve vládě. I KSČM i SPD,“ poznamenal.

„ANO bylo neustále terčem kritiky. Jednání vlády bylo zdržováno v Poslanecké sněmovně, proto na ni Babiš zanevřel. Vytvořila se národní fronta, v níž se strany různých směrů stavěly proti ANO do houfu,“ dodal Zbořil.

Babiš však svůj volební úspěch tentokrát zřejmě nepromění v křesla ve vládě. Podle Horáka si za to může sám, protože své dosavadní úhlavní spojence – ČSSD a komunisty – svými výpady prakticky zlikvidoval.

Obě levicové strany skončily pod pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny – ČSSD s 4,6 a KSČM s 3,6 procenty.

„Chytrý politik by svým vládním partnerům přiznal zásluhy. Asi by před volbami nekřičel, že Maláčová (ČSSD) před volbami na ministerstvu práce nic nedělala a nechal by jí podíl na vděku důchodců, maminek-samoživitelek a dalších lidí, kterým tahle vláda pomohla,“ míní Horák.