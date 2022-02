Zástupci škol se neshodnou, zda je správné ukončit testování na covid

Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka dává ukončení pravidelných testů smysl minimálně z ekonomického hlediska. Naopak spolek Pedagogická komora s rozhodnutím vlády nesouhlasí.

Plošné povinné testování v Česku skončí vzhledem k vývoji koronavirové epidemie k 18. únoru. Po jednání vlády informaci ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) potvrdil premiér Petr Fiala (ODS).

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) upřesnil, že pro školy to znamená poslední hromadné testování v pondělí 14. února. Dodal, že v týdnu mezi 14. a 18. únorem bude povinnost otestovat se platit i po pondělku dále pro jednotlivé žáky, kteří se budou do škol vracet mimo pondělí, např. po nemoci.

Podle Luboše Zajíce bude středeční vládní rozhodnutí pro školy dobré za předpokladu, že bude epidemická situace příznivá. Pokud by ale nevyšly předpovědi a epidemie se zhoršila, tak je podle něj otázkou, co by se stalo dál. Možná by se zvýšila nemocnost nebo by se musela udělat další opatření, míní. „Těžko dneska dokážeme říct, jak se to vyvine,“ poznamenal.

Denní přírůstek případů koronaviru v Česku byl každopádně v úterý 1. února rekordní: 66 970 nakažených, přičemž potvrzených případů bylo 57 195 a podezření na reinfekce 9775. Hospitalizací přibylo na 2653.

Karantény komplikují chod škol

Podobně jako Zajíc se vyjádřila i Renata Schejbalová. Podle ní testy ve školách pořád zachytí docela dost nakažených. „To, co říkal pan ministr (zdravotnictví Vlastimil Válek), že tento týden už to bude ve školách lepší, tak my to teda nepociťujeme,“ konstatovala.

Zrušení testování podle ní zjednoduší organizaci ve školách. Podotkla, že z epidemického hlediska to ale neumí posoudit. Nejvíc by školám podle ní pomohlo, kdyby ubylo karantén, kvůli kterým se neustále mění rozvrhy.

Podle Jiřího Zajíčka ale zřejmě zrušení testování četnost karantén tolik neovlivní. Poukázal na to, že po pondělním testování odchází nyní do karantény jen jednotlivci, zatímco při zjištění nákazy mimo pravidelné testy musí do karantény celé kolektivy. Přesto mu ale ukončení pravidelného testování dává smysl.

V Masarykově střední škole chemické v Praze 1, kde je ředitelem, teď není v karanténě ani jedna třída a chybí kolem 20 procent žáků, což přirovnal k běžné situaci při chřipkové epidemii. Používané antigenní testy podle něj nejsou příliš spolehlivé.

Zmínil, že má sám jako ředitel školy zkušenost s tím, že se žák otestoval antigenním testem s negativním výsledkem a poté se dověděl pozitivní výsledek z PCR testování, které podstoupil o den dříve.

Spolek: Počty nakažených žáků rostou, proto nesouhlasíme

Nesouhlasně se k ukončení preventivního testování na koronavirus ve školách vyslovil spolek Pedagogická komora.

„V tuto chvíli stále rostou počty nakažených žáků. Jsou dokonce nejvyšší za celou dobu epidemie ve všech věkových kategoriích,“ řekl předseda spolku Radek Sárközi.