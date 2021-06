Žáci se na začátku září třikrát otestují na covid

Podle Plagy je v tuto chvíli jasné, že od 1. září budou ve školách tři kola neinvazivního antigenního testování. Hned 1. září se nebudou muset testovat prvňáčci.

„Ty to bude čekat až o den později. Pokud výsledky budou dobré, tak tři kola testování budou dostatečná pro screening české populace dělaný přes školy,“ prohlásil ministr.

„Zároveň je v tuto chvíli dohoda na tom, že Správa státních hmotných rezerv začne okamžitě soutěžit podle specifikace ministerstva zdravotnictví kvalitní antigenní testy,“ dodal.

Zatím není jasné, jak to bude s rouškami

O pravidlech pro nošení roušek se podle něj zatím nejednalo. Pověřená hlavní hygienička Pavla Svrčinová již dříve zmínila, že by mohly být povinné ve společných prostorách škol. Definitivní stanovisko ze strany resortu zdravotnictví k tomu podle Plagy ale zatím není.

Z návrhu k testování, o kterém v pondělí jednala vláda, plyne, že žáci by se měli testovat 1. či 2. září, potom v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září.

V případě, že by se pak v některém okrese vyhodnotilo víc než 25 testů ze 100 tisíc provedených jako pozitivní, mělo by testování pokračovat i po třetím termínu. Mohlo by se konat např. jedenkrát týdně každé pondělí do konce září, záleželo by ale i na aktuální epidemické situaci, plyne z návrhu.

Na tři termíny testování by měla SSHR nakoupit 4,2 milionu testů, náklady ministerstvo zdravotnictví odhadlo na asi 210 milionů korun. Při zhoršení epidemické situace by podle ministerstva SSHR mohla na přelomu srpna a září oslovit vybraného dodavatele s požadavkem na doplnění testů nad základní objednávku. Využít by se pak mohly i nespotřebované testovací sady ze skladů správy.

Vojtěch chtěl nejdříve PCR testy

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) původně mluvil o tom, že by chtěl pro testování ve školách v září využít metodu PCR, pro její použití ale není dostatečná kapacita laboratoří.