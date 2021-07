Začátek konce plastových obalů? OSN řeší zákaz chemické složky UV-328

V Organizaci spojených národů (OSN) projednávají přelomový celosvětový zákaz toxické chemické látky UV-328. A to nejen proto, aby se utlumilo znečišťování planety. Vědci podporující zákaz tvrdí, že by to vedlo k rozsáhlému úbytku produkce plastových výrobků. Příslušná sloučenina je totiž přítomna právě v plastových obalech a představuje potenciální riziko pro zdraví lidí i živočichů.