Za rok epidemie chodili do školy nejvíce handicapovaní žáci a druháci

Vláda kvůli epidemii covidu zavřela školy poprvé loni 11. března. Do konce školního roku byla výuka dobrovolná a pokračovala na dálku. Od druhé poloviny dubna vláda sice školy opět postupně otevírala, ale jen v omezené míře.

Jako první se do škol mohly 20. dubna vrátit v pětičlenných skupinách poslední ročníky vysokoškoláků, jako poslední 8. června nanejvýš patnáctičlenné skupiny na druhém stupni základních škol a ve středních školách. Často se tam pak konaly pouze individuální konzultace.

Středoškoláci a nynější sedmáci až deváťáci mohli být ve druhém pololetí minulého školního roku ve škole 39 dnů z 97, z toho 22 dnů před uzavřením škol v únoru a na začátku března. Běžnou výuku bez protiepidemických opatření měli ve zhruba 23 procentech času, jen distanční vzdělávání v asi 60 procentech a ve zbytku doby, tedy 17 procentech času, pro ně školy byly otevřené v omezené míře. Současní druháci až šesťáci měli možnost chodit do škol 49 dnů z 97, což znamená půlku pololetí.

Po zářijovém návratu žáků do škol se koronavirus začal opět více šířit a školy se postupně zavíraly. Od 14. října rozhodnutím vlády přešly na výuku na dálku všechny s výjimkou speciálních škol, které se zavřely 2. listopadu. Distanční vzdělávání začalo být díky letní novele školského zákona povinné.

Z 91 vyučovacích dnů od září do ledna měly první a druhé třídy výuku na dálku 19 dnů, tedy asi pětinu pololetí. Ve speciálních školách to bylo 11 dnů. Deváťáci se učili distančně 46 dnů, to znamená přibližně polovinu doby. Podobně dlouho musely být na dálkové výuce závěrečné ročníky středních škol. Odborný výcvik tam mohl fungovat prezenčně 48 dnů z 91, v mnoha oborech se přitom na dálku nemůže konat.