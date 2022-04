Vítězi Logické olympiády jsou Petr Beran, Otakar Vítek a Martin Dedek

Finále ročníku 2021, odložené o téměř šest měsíců z důvodu pandemie, podpořili generální partneři škola Open Gate a Nadace The Kellner Family Foundation, ministerstvo školství a řada dalších partnerů, včetně mnoha krajů a měst.

V základním kole ročníku soutěžilo rekordních 75 237 žáků a studentů z celkem 3285 škol. Na 2100 účastníků postoupilo z online základního kola do prezenčních krajských kol a nejlepších 196 řešitelů pak čekalo na uvolnění opatření a svolání do finálového kola. Nakonec 191 z nich dorazilo v pondělí 25. dubna do Prahy na Novotného lávku, aby se zde „poprali“ s různorodými úlohami, procvičili paměť i prostorovou představivost. Soutěžili už tradičně ve třech věkových kategoriích.