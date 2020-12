Velká konjunkce planet nastane 21. prosince. Vánoční hvězdu nyní doplňuje Měsíc

„Ve čtvrtek 17. prosince doplní planety Jupiter a Saturn na večerní obloze srpek Měsíce. Jupiter a Saturn se k sobě stále přibližují až do těsné konjunkce, která nastane v pondělí 21. prosince. Ale už nyní jsou velmi blízko u sebe. S Měsícem to pak bude zajímavé seskupení těchto těles na obloze. Je třeba se dívat hned z večera nízko nad jihozápadní obzor. Měsíc zapadne před 19. hodinou,” popsal pro Novinky jev Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

„Na zbytku území bude zataženo nízkou oblačností a mlhavo. Situace se začne měnit až v pondělí odpoledne – to se ale nad nízkou oblačnost začne nasouvat ještě vysoká, takže v noci na úterý už budou špatné podmínky pro pozorování i v horských oblastech. Do té doby nás čeká teplé jihozápadní proudění ve vyšších vrstvách atmosféry kolem tlakové výše nad východní Evropou, která znamená inverzi jak vyšitou,” řekla Novinkám meteoroložka.

Zajímavé to podle něj bude i 22. prosince, kdy je spatříme v téměř totožné úhlové výšce nad obzorem. To už se ale od sebe budou vzdalovat.

„Tak blízko jako letos v prosinci si planety byly naposledy v roce 1623, tedy pouhých 14 let poté, co se na nebe začal dalekohledem dívat Galileo Galilei. Tehdy se ale nacházely poblíž Slunce, takže zmizely v jeho záři a nikdo je nemohl sledovat. Za opravdu snadno pozorovatelnou a velmi těsnou konjunkcí Jupiteru se Saturnem se tak musíme vypravit celých 794 let zpátky, do roku 1226,” vysvětlil Dušek.