Vědci zmapovali původ „enzymu nesmrtelnosti“

Pokud by vědci chápali, jak je aktivita telomerázy regulovaná, odhalili by biologické tajemství nesmrtelnosti

„U lidských buněk je to v průměru asi 50 buněčných dělení, pokud nemají telomerázu aktivní. To, jak často se buňky dělí, závisí na typu tkáně - může to být jednou až dvakrát za 24 hodin, ale též rok nebo i desítky let. Z toho vyplývá, že tkáně s vysokou úrovní samoobnovování (např. kmenové buňky kostní dřeně či střevní sliznice) potřebují telomerázu nejvíce. Ale ne vždy ji naše regenerující tkáně mají,” objasnil pro Novinky vedoucí výzkumného týmu Jiří Fajkus z brněnského institutu CEITEC Masarykovy univerzity.