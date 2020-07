Vědci z brněnské techniky zkoumají vdechování nebezpečných vláken

Uměle vytvořená vlákna se po vdechnutí dostávají hluboko do plicních sklípků, kde se zapíchnou a nějakou dobu tam zůstávají.

Předpovězení dráhy inhalovaného vlákna je složitější než u kulových částic. „Ačkoli si mnoho lidí představuje putování vlákna jako let šipky, až polovina zanalyzovaných vláken letí plícemi kolmo,” uvedl další člen týmu Milan Malý.

„Pokud bychom byli schopni vytvořit přirozeně se rozkládající vlákna a přesně je do plic zacílit, mohla by vlákna být zároveň nosiči nanočástic s léčivy. Účinné látky by tak mohly působit delší dobu, než je tomu u běžných léčiv,” řekl Lízal.