Vědci vyvíjejí hydrogelový implantát pro léčbu dětského očního nádoru

„Aplikace cytostatik injekcí do sklivce očního bulbu je riziková kvůli nebezpečí rozšíření buněk retinoblastomu mimo oční bulbus aplikačním vpichem. Intraarteriální podání léčiva prostřednictvím kanyly zavedené do cévy zásobující postižené oko je zase obtížně proveditelné, vyžaduje velmi nákladnou instrumentaci a zkušenosti radiologa,“ pokračoval Širc s tím, že zde navíc panuje určité riziko mozkových cévních příhod.

„Vyvíjíme implantát, který by uvolňoval chemoterapeutikum přímo do nádorem postiženého oka, a to bez narušení jeho celistvosti. Díky tomu by bylo možné dosáhnout podstatně vyšší koncentrace léčiva v oku s mnohem nižší celkovou dávkou a tím i menšími vedlejšími účinky, které současnou léčbu doprovázejí. Nehrozilo by také riziko rozšíření nádoru do okolního organismu,“ poznamenal Širc.