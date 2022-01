Ve školách se změnil ochranný režim. Karanténa se řídí hlavně podle roušek

Pokud má někdo ve škole pozitivní antigenní test, musí podle platných opatření na potvrzující PCR test. Pokud žáci nebyli s nakaženým v kontaktu v předchozích dvou dnech, do karantény nemusejí. Jestliže v kontaktu byli, rozhoduje se o karanténě hlavně podle toho, zda měli nasazenou roušku či respirátor. Vyplývá to z pokynů, které úřad zveřejnil na webu.

Dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek, se žáci ve škole testovali od 3. do 16. ledna. Takzvaný režim test-to-stay se využíval v případech, kdy někomu vyšel pozitivní antigenní test při čtvrtečním testování. Spolužáci pak neodcházeli do karantény, ale ve třídě se muselo opakovat antigenní testování každý den, dokud dítě s podezřením na nákazu neobdrželo negativní výsledek PCR testu.