V Praze demontovali největší dalekohled Štefánikovy hvězdárny

Dalekohled získala petřínská hvězdárna v roce 1930 krátce poté, kdy proběhlo její slavnostní otevření. Jeho historie sahá až do roku 1905, kdy přístroj vyrobila německá firma. Štefánikova hvězdárna ho odkoupila z pozůstalosti vídeňského vědce Rudolfa Königa.

Dalekohled byl vyroben v roce 1905, v Praze je od 30. let minulého století.

Už od roku 1930 je přístroj využíván jako hlavní dalekohled hvězdárny. „Za tu dobu, co tu funguje, se do něj podívalo už milion lidí,“ řekl Novinkám Jakub Rozehnal, ředitel Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.

I přes to, že byl tubus dalekohledu poškrábán střepinami z dělostřeleckého granátu v roce 1945, je už více než sto let v nepřetržitém provozu. „Podobnou zátěž by nevydržel žádný z dnešních moderních dalekohledů.“ dodává Rozehnal.